Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der heutigen Gemeinderatssitzung in Karlsruhe können sich vor der Sitzung in der Karlsruher Gartenhalle auf Corona testen. Allen Mitgliedern des Gemeinderats stehen Selbsttests zu Verfügung, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Tests sind freiwillig. Außerdem wirbt die Verwaltung bei der Sitzung für die Verwendung der LUCA-Smartphone-App, die einen sicheren Kontaktdatenaustausch ermöglichen soll.