Das Polizeipräsidium Pforzheim warnt vor Telefonbetrügern, die das Corona-Virus für ihre krummen Geschäfte nutzen. Die Masche gleicht dem Enkeltrick-Betrug oder den sogenannten falschen Polizisten.

Mal ist es ein angeblicher Enkel in Not, mal sind es falsche Polizisten, die vor einem angeblich drohenden Einbruch warnen und das Geld der künftigen Opfer verwahren wollen - die Betrugsmaschen sind immer dieselben. Jetzt ist eine neue Masche dazugekommen: Corona-Anrufe.

SWR-Reporter Peter Lauber berichtet über einen Fall.

Angst der Menschen wird ausgenutzt

Dreist, skrupellos und äußerst geschickt würden die Täter vorgehen, heißt es von der Pforzheimer Polizei. Die Täter nutzten die Angst der Opfer vor einer Corona-Erkrankung aus und kämen so leichter an deren Geld, sagt Yvonne Schwarz-Tron von der Pforzheimer Kriminalprävention.

Familienmitglied angeblich im Krankenhaus

Bei einer Familie im Kreis Calw meldete sich jemand, der angeblich im Auftrag der Tochter anrufe, die schwer an Corona erkrankt sei und in der Klinik liege. Sie benötige ein 60.000 Euro teures Medikament das die Kasse nicht bezahle. In diesem Fall fragten die Angerufenen detailliert nach, bis der Betrüger ohne Erfolg wieder auflegte.

"Das kann jedem passieren. Die Betrüger setzen die Opfer unter Druck, auch zeitlich." Yvonne Schwarz-Tron, Pforzheimer Kriminalprävention

Gerade bei älteren Mitbürgern würden die Täter versuchen, mit derartigen Schockanrufen Kasse zu machen, heißt es. Wie erfolgreich sie seien, wisse niemand genau. Aus Scham würden viele die Vorfälle für sich behalten. Grundsätzlich rät die Polizei im Zweifel selbst bei Angehörigen nachzufragen oder sich gleich an die Polizei zu wenden.