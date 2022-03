Corona-Situation am Städtischen Klinikum bleibt entspannt

Die Corona-Situation am Städtischen Klinikum Karlsruhe bleibt entspannt, trotz weiterhin hoher Fallzahlen. Allerdings fallen nach wie vor viele Pflegekräfte wegen Quarantäne aus. Im Städtischen Klinikum Karlsruhe liegen derzeit 23 Patienten auf der allgemeinen Corona-Station. Etwas mehr als die Hälfte ist allerdings wegen anderer Erkrankungen in der Klinik, sagt der medizinische Geschäftsführer des Klinikums Michael Geißler. Bei den schweren Fällen sieht es anders aus: Etwa zwei Drittel der verstorbenen Corona-Patienten sind auch an Corona gestorben. Am Samstag beginnt das Städtische Klinikum mit Novavax-Impfungen. Die ersten 200 Impftermine wurden für medizinisches Personal reserviert und sind auch bereits ausgebucht.