Corona-Situation entspannt sich weiter

per Mail teilen

Die Stadt Karlsruhe sieht in der aktuellen Corona-Situation weitere Entspannung. Der Höhepunkt sei überschritten, die Fallzahlen sinken zunehmend. Die Infektionszahlen seien mit einer Inzidenz von über 1.000 zwar immer noch auf einem hohen Niveau, die Tendenz sei aber stark fallend, sagte Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD). Die Kliniken stünden unter einer stabilen, aber moderaten Belastung. Auffallend sei, dass die Infektionszahlen an den Schulen im Vergleich zur Vorwoche um 43 Prozent zurückgegangen sind. Der Einzelhandel und die Gastronomie sowie die Event- und Tourismusbranche sprachen von einer Aufbruchstimmung in der Stadt und freuen sich auf einen Frühling mit vielen Gästen und Besuchern unter 3G-Bedingungen.