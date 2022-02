Neben der großen Demonstration in Pforzheim sind auch in anderen Orten der Region am Montagabend Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. In Karlsruhe versammelten sich rund 800 Menschen auf dem Stephanplatz. Auf dem Marktplatz bildeten 100 Gegendemonstranten eine Menschenkette. Weitere Corona-Demos und Gegenproteste gab es unter anderem in Bruchsal, Waghäusel-Wiesental, Mühlacker und Calw. Laut Polizei verliefen die Veranstaltungen ohne Zwischenfälle.