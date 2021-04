Das Polizeipräsidium Karlsruhe hat eine für Freitagabend in der Günther-Klotz-Anlage angekündigte Techno-Party im Blick. Eine solche Veranstaltung sei mit den derzeitigen Inzidenzwerten und den Bestimmungen der Corona-Verordnung nicht vereinbar, so die Polizei. Zwei Jugendliche wurden als Urheber der Einladung über die Sozialen Medien ermittelt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums räumten sie die Party-Pläne ein und löschten die Einladung. Dennoch stelle sich die Polizei auf eine verbotene Zusammenkunft ein und werde mit aller Entschlossenheit dagegen einschreiten. Bereits am vergangenen Wochenende war es zu mehreren verbotenen Ansammlungen in öffentlichen Anlagen - unter anderem auch in der Günther-Klotz-Anlage – gekommen. Das Polizeipräsidium prüft, ob die Kosten eines möglichen Polizeieinsatzes den Verursachern beziehungsweise ihren Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt werden können.