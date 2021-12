Corona in Karlsruhe: Mehr Omikron-Fälle und sinkende Inzidenz

Auch im Stadt- und Landkreis Karlsruhe breitet sich die Omikron-Variante des Corona-Virus weiter aus. Seit der vergangenen Woche stieg die Zahl der Fälle nach offiziellen Angaben von etwa 50 auf rund 270.

"Die Kurve bei der Omikron-Variante geht steil nach oben", sagte Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD). Die gute Nachricht sei, dass diese Fälle bisher vergleichsweise milde verliefen. Die Infektiösität sei aber dramatisch.

Mentrup berichtete von einer Familie, die Anfang November positiv auf die Delta-Variante des Virus getestet worden war. Jetzt sei ein Teil der Familie nachweislich an der Omikron-Variante erkrankt. Das zeige, dass in einzelnen Fällen der Genesenenstatus schon nach wenigen Wochen nicht mehr ausreichend vor der Ansteckung schütze.

Inzidenz und "Abwasserorakel" stimmen optimistisch

Während die neue Virusvariante auf dem Vormarsch ist, sinkt zugleich die Sieben-Tage-Inzidenz in Karlsruhe weiter. Diesen Trend spiegele auch das "Abwasserorakel" wider, so der Oberbürgermeister. Man rechne aber wegen der Omikron-Variante wieder mit steigenden Zahlen.

"Wir sind sehr verhalten optimistisch und bleiben misstrauisch."

Auf den Intensivstationen des Städtischen Klinikum zeichnet sich laut Mentrup eine leichte Entspannung ab. Die Lage sei aber noch weit entfernt vom Normalzustand. Noch immer müssten Operationen von Nicht-Covid-Patienten verschoben werden.

Impflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal - Mentrup fordert Kampagne

Was die beschlossene Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal zum 15. März angeht, befürchtet die Stadt einen erheblichen Verwaltungsaufwand für das Gesundheitsamt. Alle betroffenen Einrichtungen wie Pflegeheime und Kliniken müssten dann dem Amt melden, wie viele Mitarbeiter geimpft und ungeimpft sind.

"In den nächsten Wochen steht uns eine große Aufklärungs- und Motivationskampagne bevor, bei der der Bund vorangehen sollte."

Mentrup forderte den Bund daher auf, noch einmal mit einer Kampagne Betroffene an die Impfpflicht in der Gesundheits- und Pflegebranche zu erinnern. Dadurch soll vermieden werden, dass das Gesundheitsamt ab Mitte März mit viel Aufwand einzelnen Ungeimpften in irgendeiner Form "hinterhergehen" müsse, so der Oberbürgermeister.