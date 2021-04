per Mail teilen

In Karlsruhe ist eine Lockerung der Corona-Maßnahmen wieder vom Tisch. Der 7-Tage-Inzidenz pendelte sich genau bei 100 ein - damit bleiben Geschäfte, Museen und der Zoo geschlossen.

Am Karfreitag hatte Karlsruhe den Inzidenzwert von 100 zum dritten Mal in Folge überschritten, deshalb wurden alle Lockerungen wieder rückgängig gemacht. Ab Dienstag musste der Einzelhandel auf "Click & Collect" umstellen, der Zoo und Museen schließen. Nach drei Tagen mit erneut niedriger Inzidenz liegt der Freitagswert bei exakt 100. Eine Öffnung der Geschäfte für "Click & Meet", sowie der Museen und des Zoos ist damit vom Tisch. Weiter unter 100 blieb jedoch der Enzkreis. Auch hier würden Lockerungen sofort nach fünf Tagen greifen, teilte das Landratsamt mit.

Mentrup: Stadt hat wenig Spielraum

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) hatte noch in einer Pressekonferenz vor Veröffentlichung der Zahlen bekräftigt, dass er sich für Karlsruher Einzelhandel eine andere, inzidenzunabhängige Lösung wünsche. Angesichts der allgemein steigenden Zahlen sei es jedoch unwahrscheinlich, dass man diesem Wunsch auf Landesebene stattgebe, so Mentrup weiter.

Ulrich Wagner vom Karlsruher Gesundheitsamt betonte, dass es in Baden-Württemberg sehr selten sein, dass sich Landkreis rund um die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 bewegen und deshalb immer wieder öffnen und schließen müssen. Auch der Enzkreis ist von dem Hin und Her betroffen, hier blieb der Wert am Freitag unter 100.

Über Achtzigjährige ohne Impftermin sollen sich erneut melden

Wichtig war Mentrup vor allem der Appell an die Menschen über 80 Jahren in Karlsruhe, die sich bereits über die Telefonnummer 116117 auf die Impf-Warteliste haben setzen lassen aber immer noch vergeblich auf ihren Termin warten - es habe da offensichtlich Fehler gegeben und Betroffene werden gebeten, nochmals beim Coronatelefon anzurufen.

Der Landkreis Karlsruhe, der Kreis Rastatt und Baden-Baden allerdings liegen seit Wochen stabil über 100, Pforzheim und der Kreis Calw unter 100.