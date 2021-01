Das größte Problem für viele Studierende ist es normalerweise, ein Zimmer oder eine Wohnung zu finden. Seit Jahren gibt es auch in Karlsruhe lange Wartelisten. In diesem Jahr allerdings ist ein Fall eintreten, der vor kurzem noch als unvorstellbar galt: es gab freie Zimmer in den Wohnheimen, und kurzzeitig sogar keine Wartezeiten mehr. Auch die Träger von Studierendenwohnheimen haben die Corona-Krise also zu spüren bekommen. Heute hat in Karlsruhe der Spatenstich für ein neues Wohnheim mit 100 Plätzen stattgefunden, Mathias Zurawski hat sich dort über die Lage in der Corona-Krise informiert: