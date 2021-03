Im Rastatter Gemeinderat wird es am Montagnachmittag vom Gesundheitsamt und dem Kreissozialamt einen Sachstandsbericht zur Corona-Lage in der Barockstadt geben. In Rastatt kletterte der Inzidenzwert am vergangenen Wochenende auf über 300. Die SPD-Stadtratsfraktion hatte deswegen beantragt, das Thema Corona kurzfristig auf die Tagesordnung zu nehmen.