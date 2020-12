Die Corona-Lage in Pforzheim spitzt sich immer mehr zu. Das Gesundheitsamt ist inzwischen nicht mehr in der Lage, die Kontakte sofort nachzuverfolgen. Auch in den Kliniken ist das Personal am Limit.

174 neue Infektionen an einem einzigen Tag – der Rekordwert am vergangenen Freitag. Bei solchen Zahlen gebe es keine Chance mehr, sofort alle Kontaktpersonen zu ermitteln, so die Leiterin des Pforzheimer Gesundheitsamtes, Brigitte Joggerst. Bei im Schnitt 120 neuen Fällen jeden Tag würden die bis zu 90 Mitarbeiter am Limit arbeiten – zum Teil an sieben Taqen die Woche. Mit 110 Fällen sei man derzeit im Rückstand.

Zahl der Kontakte gestiegen

Erschwerend komme hinzu, dass die Zahl der Kontakte pro Infiziertem, die man nachverfolgen müsse, im Schnitt ebenfalls deutlich gestiegen sei. Das lasse darauf schließen, dass die Kontaktbeschränkungen offenbar in vielen Fällen nicht eingehalten würden.

Die 7-Tage-Inzidenz für Pforzheim liegt inzwischen bei 328 – die Stadt ist damit weiterhin Spitzenreiter im Land. Und auch der die Stadt umgebende Enzkreis hat sich seit Montag zum Hotspot entwickelt – mit einem Wert von inzwischen 217,5.

Zahl der Covid-19-Patienten in Kliniken gestiegen

Am Limit arbeitet auch das Personal der beiden Pforzheimer Kliniken. Dort ist die Zahl der Covid-19-Patienten in der vergangenen Woche deutlich nach oben gegangen. Beispiel Helios-Klinik: Im Oktober und November lag die Zahl immer so zwischen 10 und 20 – in den letzten Tagen stetig über 25 – fünf liegen auf der Intensivstation.

Im Siloah-St. Trudpert-Krankenhaus werden 38 Corona-Kranke behandelt, neun davon intensiv. Die Zahlen steigen stetig, teilen die Häuser mit, im Siloah hat man jetzt eine dritte Behandlungszone für die leichteren Covid-19-Fälle eingerichtet. Insgesamt sind in den Kliniken in Pforzheim und im Enzkreis am heutigen Montag 60 der 78 Intensivbetten belegt – davon 16 mit Corona-Patienten. Mit diesem Verhältnis liegt man schon deutlich über dem Landesschnitt.

Operationen verschoben

Wie überall im Land ist das eigentliche Problem nicht die Zahl der freien Betten, sondern das zur Verfügung stehende Personal, das schon lange an der Belastungsgrenze arbeitet. Wenn die Zahlen weiter nach oben gingen, heißt es, werde man noch mehr nicht-akute Operationen verschieben müssen, um Personal freihalten zu können. Die Lage sei insgesamt sehr angespannt.

Seit Freitag gilt in Pforzheim eine nächtliche Ausgangssperre. Ordnungsamt und Polizei haben die Corona-Kontrollen massiv ausgeweitet.