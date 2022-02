Kein freies Intensivbett im Städtischen Klinikum

Die Corona Lage am Klinikum Karlsruhe ist weiter angespannt. Die Anzahl der Patientinnen und Patienten auf den Covid Stationen hat sich weiter erhöht, teilt das Klinikum in einem aktuellen Lagebericht mit. Momentan steht demnach in Karlsruhe kein freies Intensivbett zur Verfügung. Die Kapazität im Intensivbereich sei durch den Mangel an ausgebildetem Personal eingeschränkt. Derzeit sind von 65 Intensivbetten nur 37 betreibbar, heißt es in dem Bericht. Nach der Statistik sind aktuell drei von vier Covid-Patienten nicht oder unvollständig geimpft. Bei den Intensivpatienten sind es über 90 Prozent. Das Klinikum Karlsruhe hat wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe erneut ein Besuchsverbot in Kraft gesetzt.