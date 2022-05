Corona-Lage in den Kliniken weiter angespannt

Die Corona-Lage am Klinikum in Karlsruhe ist nach wie vor angespannt. Auch in anderen Kliniken der Region sind die Kapazitäten nahezu ausgeschöpft. Neun Covid-Patienten befinden sich aktuell am Klinikum Karlsruhe auf Intensivstation – nahezu alle sind ungeimpft. Geplante Operationen müssen verschoben werden, um der Auslastung gerecht zu werden, so der Direktor für Intensivmedizin Franz Kehl. Die Situation sei ähnlich auch in anderen Krankenhäuser wie z.B. Bruchsal, Rastatt und Pforzheim – die mit Karlsruhe ein Clusterverbund bilden. Allein in Pforzheim seien zuletzt bis zu zehn Covid-Patienten an einem Tag in die Notaufnahme gekommen. Zur Entlastung der Situation in der Region Karlsruhe sollen Patienten in andere Krankenhäuser im Land verlegt werden.