In Ottersweier (Kreis Rastatt) bei Bühl haben am Sonntag wiederholt mehrere Menschen gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Bei der Aktion "Nein zur Einschränkung unserer Grund- und Freiheitsrechte/Ja zum Ende der Pandemie" zählte die Polizei rund 300 Teilnehmende. Darunter waren auch zahlreiche Gegendemonstranten. Bereits seit Wochen wird in Ottersweier jeden Sonntag demonstriert. Erst Anfang Februar hatten die Veranstalter zehn weitere Demos angekündigt. Der Ottersweierer Bürgermeister Jürgen Pfetzer und der Gemeinderat hatten sich zuletzt immer wieder von der Aktion der Corona-Kritiker distanziert.