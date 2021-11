Jeder dritte Betrieb verstieß gegen Coronaregeln

Bei Coronakontrollen des kommunalen Ordnungsdienstes in Rastatt in der vergangenen Woche wurde annähernd 80 Betriebe unter die Lupe genommen. In fast jedem dritten Betrieb gab es Beanstandungen. In der vergangenen Woche hat der Ordnungsdienst der Stadt Rastatt nach eigenen Angaben vor allem Betriebe der körpernahen Dienstleistungen, also Sonnenstudios, Friseure oder Kosmetikstudios kontrolliert, aber auch 26 Gastronomiebetriebe. Dabei wurden mehrfach Verstöße gegen zwei- und drei-G Regeln festgestellt. Vor allem bei der Kontaktnachverfolgung gebe es Lücken. Teilweise waren Bußgelder zwischen 300 und 1.000 Euro fällig. Viele Betriebe erfüllten die Vorgaben aber vorbildlich, hieß es. Bei den Kontrollen hätten die meisten Gäste oder Kunden und auch die Geschäftsinhaber Verständnis für die Maßnahmen gezeigt.