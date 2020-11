per Mail teilen

Seit Anfang des Monats gelten in Baden-Württemberg neue Corona-Beschränkungen, der sogenannte Lockdown Light. Die Karlsruher Polizei kontrolliert nun täglich, ob die neuen Regeln eingehalten werden.

Seit Anfang November gelten in ganz Deutschland härtere Corona-Beschränkungen. Maximal zwei Haushalte dürfen sich treffen, egal ob drinnen oder draußen. Viele Betriebe müssen schließen, Restaurants dürfen nur noch Essen zum Mitnehmen verkaufen.

Polizei kontrolliert Maskenpflicht

Außerdem gilt eine Maskenpflicht überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel an Engstellen in Fußgängerzonen. Wer sich nicht an die neuen Regeln hält, dem droht ein Bußgeld von bis zu 250 Euro. Um die Verordnungen durchzusetzen, kontrolliert die Polizei zur Zeit verstärkt.