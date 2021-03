Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Rastatt liegt laut Gesundheitsamt der Stadt aktuell bei 328,5. Es werde an einem Schreiben gearbeitet, in dem die Bürger aufgerufen werden sich testen zu lassen. Das Inzidenzgeschehen in Rastatt soll am Montag im Gemeinderat diskutiert werden.