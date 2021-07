Nach dem Corona-Ausbruch im Karlsruher Nachtclub "Topsy Turvy" steigt die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen. Inzwischen soll es 32 Infizierte geben.

Insgesamt 32 Infektionen sind aktuell rund um die Partynacht im "Topsy Turvy" gemeldet, so das Karlsruher Gesundheitsamt gegenüber dem SWR. Zuerst hatten die Badischen Neuesten Nachrichten darüber berichtet. Von den Infizierten sollen sich 23 Menschen direkt im Club angesteckt haben. Bei allen anderen soll es sich um weitere Kontakte handeln. Sechs Menschen sollen positiv getestet worden sein, trotz vollem Impfschutz.

Nachverfolgung der Gäste schwierig

Die Nachverfolgung der Partygäste hat sich laut Landratsamt als sehr schwierig dargestellt. Der Clubbetreiber hatte erst Freitag weitere Kontaktbögen nachgeliefert. Zuvor hatten sich Corona-Positive gemeldet, die das Topsy besucht hatten, deren Kontaktdaten aber nicht beim Gesundheitsamt vorlagen.

Reiserückkehrerin aus Mallorca löst Ausbruch mit aus

Die Ansteckungen bei der Party Anfang Juli seien auf zwei einzelne Personen zurückzuführen, so das Gesundheitsamt. Eine der beiden war demnach eine Reiserückkehrerin aus Mallorca, so Karlsruhes Oberbürgermeister Mentrup (SPD). Er hatte am vergangenen Freitag an die Karlsruher Bevölkerung appelliert, auch die niedrigen Infektionszahlen nicht zum Anlass für sorgloses Verhalten zu nehmen. Außerdem fordert er die konsequente Überprüfung von Tests bei Rückkehrern aus dem Ausland.