Im Raum Karlsruhe und Pforzheim ist die Zahl von Corona-Infektionen in Pflegeeinrichtungen erneut angestiegen. In sieben Pflegeheimen der Region gibt es inzwischen rund 380 Covid-19-Fälle

Besonders betroffen bleibt ein Pflegeheim in Bretten-Neibsheim im Landkreis Karlsruhe. 132 der 180 Bewohner des Seniorenheims wurden positiv auf Covid-19 getestet, 28 sind inzwischen am Virus gestorben. Auch mehr als ein Drittel der 160 Mitarbeiter ist infiziert. Laut Landratsamt Karlsruhe spricht vieles dafür, dass in dem Brettener Pflegeheim Symptome zu spät erkannt wurden.

Auch Heime in Stutensee und Straubenhardt betroffen

Die übrigen Corona-Infektionen im Landkreis Karlsruhe betreffen zwei Pflegeeinrichtungen in Stutensee und ein Heim in Walzbachtal. Aus zwei Heimen im Enzkreis und einem in Pforzheim werden aktuell 54 Corona-Infektionen gemeldet, allein 40 davon aus einem Pflegeheim in Straubenhardt.