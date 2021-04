per Mail teilen

Ab sofort dürfen auch Hausärzte gegen Corona impfen - theoretisch. Oft fehlt noch der Impfstoff. Christina Sanwald, Hausärztin aus Pforzheim, bekommt ein paar Dosen und macht die ersten Erfahrungen mit der Corona-Impfung.

Die Hoffnungen sind groß. Jetzt, wo auch die Hausärzte impfen dürfen, soll das gesamte Impfgeschehen einfacher und vor allem schneller werden. Allerdings dürfte es noch dauern, bis das Ganze in Schwung kommt. Viele Praxen im Raum Karlsruhe, Pforzheim und Rastatt warten noch auf die Lieferung des Impfstoffs.

Wegen Ostermontag würden die meisten Impfdosen erst im Laufe des Tages an die Arztpraxen geliefert, so eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Auch Christina Sanwald, Hausärztin in Pforzheim, bekommt diese Woche lediglich 48 Dosen.

Viele Patienten fragen nach Corona-Impfung

Trotzdem hört das Telefon in ihrer Praxis nicht auf zu klingeln. "Alle wollen eine Impfung", sagt sie. Dabei darf sie zwar selbst die Termine ausmachen, dennoch muss sie sich an die Impfreihenfolge halten.

Sanwald ist froh, ihren Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten zu können. Abgesehen davon lohnt sich das Impfen für sie nicht. Neben dem hohen bürokratischen Aufwand gebe es nur eine geringe Entschädigung. Die Impfzentren bekämen pro Impfung mehr Geld, so Sanwald.

"Es ist wahnsinnig viel. Ich mache seit Tagen nichts anderes. Ich habe Bauchschmerzen wegen heute Mittag, ich weiß immer noch nicht wann der Impfstoff kommt." Christina Sanwald, Pforzheimer Hausärztin

Dennoch hat sie sich freiwillig gemeldet und gehört damit zu den ersten 35 bis 40 Arztpraxen, die laut Kreisärzteschaft im Raum Pforzheim/Enzkreis nun mit Corona-Impfungen beginnen. Die große Mehrheit der Praxen halte sich noch zurück, heißt es. Viele scheuten die Bürokratie.