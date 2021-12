KSC beteiligt sich an landesweiter Corona-Impfaktion

Der Karlsruher SC beteiligt sich an einer landesweiten Corona-Impfaktion. Unter dem Motto "Unsere Offensive: Impfen!" rufen Profisportvereine aus Baden-Württemberg dazu auf. Am Mittwoch und Donnerstag wird am Wildparkstadion geimpft, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine Besonderheit: Durchgeführt werden ausschließlich Corona-Erstimpfungen. Es stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung. Aufklärungsblatt und Einwilligungsbogen sollten vorher im Netz runtergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden. In Kooperation mit dem baden-württembergischen Sozialministerium unterstützen die Profisportvereine aus dem Land die Impfkampagne #dranbleibenBW.