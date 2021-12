Zahlreiche Verstöße bei Demo von Corona-Gegnern

Corona-Gegner haben sich am Montagabend in Bruchsal, Ettlingen, Rheinstetten, Karlsdorf-Neuthard und in Karlsruhe zu nichtangemeldeten Demonstrationen versammelt. Laut Polizei wurden dabei teilweise Mindestabstände nicht eingehalten. Außerdem trugen Teilnehmer in vielen Fällen keine Masken. In Karlsruhe gab es größere Probleme, so die Polizei. Hier wurden 27 Platzverweise verhängt. Rund 100 Menschen sammelten sich gegen 18 Uhr zunächst auf dem Stephansplatz. Von dort zogen sie mit Kerzen und Lichtern Richtung Marktplatz. Die Polizei stellte sich den Demonstranten mit einer Kette von Beamten entgegen und hielt den Zug auf. Mehrere Demonstranten durchbrachen die Polizeikette. Ein Stimmungsmacher, der versucht hatte, andere Teilnehmer gegen die Ordnungskräfte aufzubringen, wurde dabei in Gewahrsam genommen.