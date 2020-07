per Mail teilen

An einer Realschule in Stutensee (Kreis Karlsruhe) gibt es einen Corona-Fall. Ein Schüler hat sich offenbar bei einem Elternteil angesteckt. Die Schule bleibt im eingeschränkten Regelbetrieb offen.

Das Karlsruher Gesundheitsamt sehe keine Gefährdung, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Stutensee. Deshalb bleibe die Erich Kästner Realschule in Stutensee-Blankenloch vorerst im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet.

Wenig Präsenzunterricht in kleinen Lerngruppen

Der Schüler sei in den vergangenen Wochen insgesamt drei Mal in der Schule gewesen, in einer neunköpfigen Lerngruppe. Die restlichen Teilnehmer der Lerngruppe wurden bereits getestet, ebenso wie alle weiteren Kontaktpersonen des Schülers. Alle bisher durchgeführten Tests waren negativ.

Laut Gesundheitsamt hat sich der Schüler offenbar bei einem Elternteil angesteckt, das zwischenzeitlich ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet wurde. Der Schüler hatte keine Symptome.

Brettener Schule wurde wegen Corona-Fällen geschlossen

Vergangene Woche gab es an einer Schule in Bretten fünf Corona-Fälle. Schule und Schulträger hatten ohne Abstimmung mit dem Gesundheitsamt die Schule komplett geschlossen. Erst nachdem alle Tests negativ waren, wurde die Schule wieder geöffnet.

Kritik des Karlsruher Gesundheitsamtes

Der Leiter des Karlsruher Gesundheitsamtes Peter Friebel hätte in diesem Fall ein abgestuftes Vorgehen empfohlen. "Das Kultusministerium hat für die Schulen im Land ein sehr stringentes Hygienekonzept verordnet, das verhindern soll, dass sich zum einen Infektionen generell ausbreiten und zum anderen, dass beim Auftreten von Infektionen schrittweise vorgegangen werden kann, um zu verhindern, dass gleich die ganze Schule geschlossen werden muss", so Friebel.