In einer Zweigstelle der Karlsruher Landeserstaufnahmestelle (LEA) wurden am Dienstag 23 Flüchtlinge und 17 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. Die Infizierten wurden nach Stuttgart in eine temporäre Isolierunterkunft für Flüchtlinge in der Erstaufnahme gebracht.

Entdeckt wurden die Coronafälle bei einer Testaktion aller Bewohner der LEA-Außenstelle in der Karlsruher Felsstraße. Wo sie und die Mitarbeiter sich infiziert haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Die positiv getesteten wurden noch am Dienstagabend nach Stuttgart, in eine spezielle Isolierunterkunft für Flüchtlinge gebracht. Die Einrichtung in der Karlsruher Felsstraße steht bis zum 25. Mai unter Quarantäne. Die verbliebenen 53 Flüchtlinge werden zweimal in er Woche getestet und dürfen das Gelände nicht verlassen. Sollten weitere Personen mit dem Virus infiziert sein, dann werden auch diese nach Stuttgart gebracht, so eine Sprecherin des Karlsruher Regierungspräsidiums.