Die Corona-Krise hat die Suche nach Nachwuchs bei den Unternehmen in der Region deutlich erschwert. Darauf hat jetzt die Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim aufmerksam gemacht.

Derzeit gibt es weder Ausbildungsmessen noch Kontaktbörsen. Auch die Möglichkeiten für Praktika sind kaum noch vorhanden. Die wichtigsten Instrumente für Betriebe, neue Lehrlinge zu finden, sind mit Corona quasi komplett weggebrochen. Schon jetzt bleiben dadurch Stellen unbesetzt.

Fachkräftemangel in den nächsten Jahren

Für die nächsten ein bis zwei Jahre befürchten zudem viele Unternehmen, dass sich der Fachkräftemangel verschärfe, so die Agentur für Arbeit. Bis sich die Situation wieder normalisiert, versucht sie, mit digitalen Angeboten Ersatz zu schaffen. Ein Beispiel dafür ist eine App, mit der Jugendliche ihren Wunschberuf finden können. Die Agentur macht zudem auf ein Bundesprogramm aufmerksam, das von Corona betroffenen Betrieben helfen soll, die Ausbildung weiterzuführen oder gar auszuweiten. Dafür gibt es Fördersummen von bis zu 3000 Euro pro Lehrling.

Nicht nur Corona beeinflusst Ausbildungsmarkt

Auch im Raum Karlsruhe gibt es in diesem Jahr weniger Auszubildende. Die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe (IHK) verzeichnete in ihrem Bezirk einen Rückgang der Ausbildungsverhältnisse um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Daran sei allerdings nicht nur Corona schuld. Schon vor der Pandemie sei es bei einigen Betrieben wirtschaftlich nicht mehr so gut gelaufen wie zuvor. Dadurch seien von den betroffenen Firmen auch weniger Ausbildungsplätze angeboten worden, so die IHK Karlsruhe.