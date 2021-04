per Mail teilen

Die Belastungen in der mobilen Pflege haben deutlich zugenommen. Darauf hat die Diakoniestation Pforzheim aufmerksam gemacht. Dass sich die Mitarbeiter mühsam selbst um Impftermine kümmern müssten, erschwere die Bedingungen zusätzlich.

Nur jeder vierte der rund 50 Pflegekräfte in der Pforzheimer Diakoniestation sei inzwischen geimpft, ließen die Verantwortlichen wissen. Diese hätten keinerlei Vorteil bei der Priorisierung. Und dies bei einer Berufsgruppe die es vor allem mit Hochbetagten und Schwerkranken zu tun hätte, so die Kritik. So blieben Masken weiter notwendig, die aber die Kommunikation mit den oft seh- und hörgeschädigten Pateinten deutlich erschwere.

Gefahr der Vereinsamung alter Menschen

Auch die Gefahr, dass die alten Menschen vereinsamen, sei gewachsen, heißt es. Angehörige blieben aus Angst vor Ansteckung fern und auch die Pflegekräfte sind angehalten, die Kontakte auf das Notwendige zu reduzieren. Gleichwohl würden alle Mitarbeiter zweimal wöchentlich getestet.