Das Land Baden-Württemberg wird nach SWR-Informationen am Donnerstag einen Erlass an die Stadt Pforzheim herausgeben. Damit sind angesichts der hohen Corona-Inzidenzzahlen weitere Einschränkungen verbunden.

Der Erlass sieht in Pforzheim auch tagsüber (zwischen 5 und 20 Uhr) Ausgangsbeschränkungen vor und soll schnellstmöglich umgesetzt werden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums dem SWR. Die Bevölkerung dürfe das Haus dann nur noch aus triftigem Grund verlassen. Dazu zählt der Gang zur Arbeit, ein Arztbesuch, aber auch der Besuch von Einzelhandelsbetrieben und Märkten sowie Sport und Bewegung an der frischen Luft. All dies darf ausschließlich alleine, mit einer weiteren, nicht im selben Haushalt lebenden Person oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts erledigt werden. Ab 20 Uhr gelten dann noch strengere Vorschriften beim Verlassen der eigenen Wohnung.

Erlaubt bleibt das Treffen mit Personen eines zweiten Haushalts, also maximal fünf Personen, wobei Kinder dieser Haushalte bis einschließlich 14 Jahre nicht mitzählen. Friseure, Barbershops und Sonnenstudios müssen schließen. Öffentliche und private Sportstätten, Schwimm-, Hallen-, Thermal-, Spaßbäder und sonstige Bäder sollen abweichend von der Corona-Verordnung auch für den Schulsport, Studienbetrieb sowie Freizeit- und Individualsport geschlossen werden. Medizinische Behandlungen, etwa Physio- oder Ergotherapie oder Psychotherapie, bleiben möglich. Besuche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sind nur mit einem negativem Antigentest oder mit FFP2-Atemschutzmaske erlaubt.

Höchster Inzidenzwert im Land

Pforzheim hat bei den Corona-Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen aktuell eine Inzidenz von 337 und liegt damit als einziger Stadt- und Landkreis über dem Grenzwert von 300. Auch für Heilbronn könnte die neuen Hotspot-Strategie bald greifen - seit Donnerstagabend (10.12.) liegt auch hier die Sieben-Tage-Inzidenz über 300.

Am Freitag soll die erweiterte Hotspot-Strategie vom Kabinett beschlossen werden und nächste Woche in die Corona-Verordnung einfließen. Damit verschärft die Regierung ein erneutes Mal die Regeln zur Eindämmung der Pandemie. Bislang ist eine nächtliche Ausgangssperre für Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 vorgeschrieben.

Für Hotspots wie Pforzheim - also solche mit einem Inzidenz-Wert über 300 - hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) schärfere Maßnahmen angekündigt. "Ich halte die Lage für außerordentlich dramatisch", hatte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart zum aktuellen Infektionsgeschehen gesagt.

Ab Montag sollen beispielsweise bei einer Inzidenz über 300 alle Schulen ab Klasse 8 komplett in den Fernunterricht übergehen. Ausgenommen sind davon nur die Abschlussklassen.