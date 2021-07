per Mail teilen

Ein großes rotes Herz auf schwarzem Grund. Das ist in Forbach (Kreis Rastatt) zum echten Hingucker geworden. Es ist ein Denkmal, das für über 34.000 Corona-Opfer in Deutschland im vergangenen Jahr steht.

Das Herz ist auf einer großen Holzwand an der B462 in Forbach montiert. Es stammt von Frank Fritz, von Beruf Werkzeugmacher, den die Pandemie auf ganz eigene Art und Weise beschäftigt. Er hat über 34.000 Nägel in eine hölzerne Bretterwand geschlagen. Jeder einzelne Nagel symbolisiert einen toten Menschen, der im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit Corona gestorben ist.

"Ich habe es mir wirklich leichter vorgestellt, pro Nagel drei Schläge, das sind über 100.000 Schläge"

Vier Monate lang hat der Künstler an seinem Denkmal gearbeitet, über 220 Stunden Arbeit investiert. Das Material hat Frank Fritz aus eigener Tasche bezahlt. Die Nägel, die er in roter Farbe angestrichen hat, zeigen ein großes rotes Herz. Ein Herz für die Toten der Pandemie in Deutschland hat er geschaffen.

Kunstaktion soll anderen helfen

Doch das soll nicht alles sein, sagt er, denn mit seiner künstlerischen Aufarbeitung der Corona-Krise will er zudem anderen Menschen helfen. Der Künstler würde das Corona-Herz gerne verkaufen und den Erlös für einen guten Zweck spenden.

Das Denkmal von Frank Fritz in Forbach fällt auf jeden Fall auf. Und es regt die Betrachter zum Nachdenken an. Es ist ein Herz für Menschen, die uns verlassen haben.