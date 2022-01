Wieder Corona-Demos in Pforzheim, Karlsruhe und Rastatt angekündigt

Am Wochenende und am Montag finden wieder zahlreiche Demonstrationen gegen und für die Corona-Maßnahmen statt. Demos sind in Pforzheim, Baden-Baden und Karlsruhe angemeldet.

In Pforzheim haben Kritiker der Corona-Maßnahmen für Samstag eine Kundgebung angemeldet, rund 500 Teilnehmende werden zu der Veranstaltung auf dem Pforzheimer Marktplatz erwartet. Am Montag ist hier eine Demonstration von rund 1.500 Coronakritikern geplant.

Auch in Achern (Ortenaukreis) erwartet die Stadtverwaltung erneut eine Montagsdemonstration mit rund 1.000 Menschen, anders als am vergangenen Montag sei bislang keine Gegendemonstration angemeldet.

1.000 Menschen wollen gegen Corona-Maßnahmen protestieren

Einen Infostand von Befürwortern der Corona-Maßnahmen gibt es am Samstag in Baden-Baden, am Sonntag ist eine Kundgebung von Coronakritikern angemeldet, rund 1.000 Teilnehmende werden erwartet.

In Rastatt werden am Montag vermutlich erneut rund 150 Menschen auf die Straße gehen. Die Stadt Karlsruhe erklärte auf Anfrage, am Samstag sei am Marktplatz eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen mit 400 Teilnehmenden gemeldet. Am Montag sei ebenfalls am Marktplatz eine Kundgebung gegen Querdenker mit rund 500 Menschen geplant.