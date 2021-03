Am Sonntag finden in Bühl und in Ottersweier Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen statt. Angemeldet sind laut den Behörden insgesamt rund 400 Personen. Die Demonstration in Bühl ist als Autokorso geplant, bei dem bis zu 100 Fahrzeuge eine Strecke im südlichen Landkreis Rastatt abfahren. Angemeldet wurde die Versammlung von der Initiative "Aufrecht Freidenken“, welche die geltenden Beschränkungen kritisiert. Die beiden angemeldeten Demonstrationen in Ottersweier finden, wie auch in den Wochen zuvor, im Ortszentrum statt. Hier sind 200 Teilnehmer unter dem Motto "Nein zur Einschränkung unserer Grund- und Freiheitsrechte/Ja zum Ende der Pandemie“ angemeldet, auch eine Gegenkundgebung trifft sich in der Ortsmitte.