Erstmals seit zwei Jahren: KSC-Heimspiel wieder ohne Corona-Beschränkungen

Im Karlsruher Wildparkstadion fallen am Sonntag die Corona-Einschränkungen weg. Damit kann das Heimspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf ohne Auflagen stattfinden.

Der Wegfall der meisten Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg am 3. April bedeutet für Großveranstaltungen wie KSC-Heimspiele, dass sämtliche Corona-Einschränkungen aufgehoben werden. Das gehe aus einem Austausch mit dem Sozialministerium hervor, so der Karlsruher SC.

Maske und Abstand keine Pflicht mehr

Konkret bedeutet der Schritt, dass es keine Beschränkung der Zuschauerzahl mehr im Wildpark gibt. Außerdem fällt die 3G-Regelung weg, es sind keine entsprechenden Nachweise mehr notwendig. Auch die Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher gilt ab dem kommenden Sonntag nicht mehr, genauso wie das Abstandsgebot und die Personalisierung von Tickets im Rahmen der Kontaktnachverfolgung.

20.000 Zuschauer im Wildparkstadion möglich



Damit kann der Karlsruher SC das Wildparkstadion erstmals seit mehr als zwei Jahren komplett auslasten. Wegen der laufenden Arbeiten für den Neubau bedeutet das, dass derzeit rund 20.000 Zuschauer ins Stadion dürfen. Auch die organisierte Fanszene habe bereits ihre Rückkehr in den Wildpark angekündigt, so der Verein. Für das Heimspiel gegen Düsseldorf sind bereits über 15.000 Eintrittskarten verkauft.

Fans sollen rücksichtsvoll miteinander umgehen

Weil sich die Infektionszahlen immer noch auf hohem Niveau befinden, appelliert der KSC weiterhin an alle Fans, trotz des Wegfalls der Beschränkungen rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Dazu gehöre beispielsweise, dass alle Besucherinnen und Besucher nach eigenem Befinden auch weiterhin eine medizinische Maske tragen können. Stadionbesuchern, die weder geimpft noch genesen sind, empfiehlt der KSC, sich vor dem Spiel zu testen.

Erste Corona-Geisterspiele vor zwei Jahren

Vor zwei Jahren gab es erstmals Corona-Einschränkungen im Wildparkstadion. Nachdem die Zuschauerzahl wegen der Pandemie zunächst drastisch reduziert wurde, fanden im März 2020 erstmals Geisterspiele statt. Seitdem schwankte die zulässige Zuschauerzahl entsprechend der Infektionslage. Zuletzt waren Besuche der Spiele mit Maske und 3G-Nachweis möglich.