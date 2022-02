Städtisches Klinikum startet nächste Woche mit Novavax-Impfung

Die Corona-Lage am Städtischen Klinikum Karlsruhe ist weitgehend stabil. Allerdings sei ein leichter Anstieg bei der Belegung der Intensivbetten zu verzeichnen, auch auf der Normalstation liegen wieder mehr Corona-Patienten. Das teilte die Klinikleitung in ihrem aktuellen Lagebericht mit. Die Situation sei derzeit aber gut zu managen, heißt es weiter. Die 7-Tage-Inzidenz gehe im Stadt- und Landkreis Karlsruhe demnach nur langsam zurück. Für kommende Woche kündigte das Klinikum erste Impfungen mit dem Novavax-Impfstoff an. Ab Samstag, den 5. März, soll er von mobilen Impfteams zunächst an Beschäftigte im Gesundheitsbereich verimpft werden.