Corona beschert der Stadt Karlsruhe in diesem Jahr ein kräftiges finanzielles Minus. Die Stadtverwaltung rechnet mit rund 70 Millionen Euro Verlust.

Geplant war vor Corona ein Gewinn in Höhe von 11,5 Millionen Euro. In seiner Rede zu den Haushaltsberatungen für die kommenden Jahre sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) am Dienstag vor dem Gemeinderat, dass Karlsruhe ab 2021 mit dem Geld sparsamer umgehen müsse, unabhängig von weiteren Corona-Folgen.

Der Haushalt für das Jahr 2021 kann als Haushalt des Umbruchs bezeichnet werden. Frank Mentrup, Oberbürgermeister von Karlsruhe

Immense Kostensteigerungen schlagen nach den Haushaltsplanungen der Stadtverwaltung ab 2021 zu Buche: für Personal, Nahverkehr, Sozialleistungen oder Klinikum. Diese Bereiche belasteten die Stadtkasse künftig noch stärker, außerdem werde mit weniger Gewerbesteuer gerechnet, so Finanzbürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz (CDU). Im Haushaltsentwurf für 2021 (Gesamtvolumen 1,77 Milliarden Euro) fehlen demnach rund 90 Millionen Euro.

Stadt plant Kreditaufnahme

Viele Investitionen (265 Millionen im Jahr 2021) müssten erstmals seit vielen Jahren über Kredite finanziert werden, sagte Luczak-Schwarz. Die millionenschweren Großprojekte wie Kombilösung, Stadion-Neubau, Staatstheater- oder Europahallen-Sanierung würden alle zu Ende gebracht. Auch OB Mentrup betonte, das Geld sei gut angelegt, die Basis für die Zukunft sei geschaffen.

Die Stadt ist seit vielen Jahren finanziell verwöhnt. Karlsruhe hatte in den vergangenen Jahren vor allem wegen hoher Gewerbesteuereinnahmen meist kräftige Gewinne erwirtschaftet (2017 zum Beispiel in Höhe von 190 Millionen Euro). Viele große Projekte konnten ohne fremdes Geld finanziert und angestoßen werden. Gleichzeitig hat die Stadt in den vergangenen beiden Jahren 400 neue Stellen geschaffen.

Nach einem Jahrzehnt des ständigen Wachstums in fast allen Bereichen und hoher Investitionen stehen wir vor einer Wende. Frank Mentrup, Oberbürgermeister von Karlsruhe

Für die kommenden Jahre ab 2022 mahnte Mentrup ein Umdenken an. Es bedürfe einer neuen Prioritätensetzung. Es müsse über weitere Investitionen und über die künftigen städtischen Aufgaben intensiver diskutiert werden. Vor allem müsse die Stadt ihre Ausgaben wieder senken. Auch Steuer- und Abgabenerhöhungen schloss Mentrup nicht aus.

Forderung nach Hilfe von Land und Bund

Sowohl Mentrup als auch Luczak-Schwarz betonten mit Blick auf die kommenden finanziell schwierigen Jahre, dass sowohl mit dem Land als auch dem Bund über die weitere Belastbarkeit der Kommunen verhandelt werden müsse. Karlsruhe gleiche zum Beispiel hohe Defizite im öffentlichen Nahverkehr oder dem Klinikum aus, obwohl die Leistungen der gesamten Region zur Verfügung stünden. Vor allem für soziale Leistungen der Stadt (Klinikum, Kinderbetreuung, Ganztagesschulen) müssten Bund und Land mehr bezahlen.