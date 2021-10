20 Menschen infiziert: Corona-Ausbruch in Pforzheimer Pflegeheim

In einem Pforzheimer Pflegeheim haben sich rund 20 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das Gesundheitsamt für Pforzheim und den Enzkreis verzeichnete in den letzten sieben Tagen knapp 1.000 neue Fälle in der Region.

Der Corona-Ausbruch passierte in einer privaten Pflegeeinrichtung in Pforzheim. Betroffen sind überwiegend Ungeimpfte, sowohl Pflegekräfte als auch Bewohnerinnen und Bewohnern.

Viele Neuinfektionen in Pforzheim und Enzkreis

Im gesamten Enzkreis und in Pforzheim sind die Neuinfektionen stark angestiegen. Allein am Mittwoch gab es insgesamt 280 Neuinfektionen in Pforzheim und im Enzkreis - so viele wie zuletzt im April auf dem Höhepunkt der dritten Welle, sagte die Leiterin des Gesundheitsamtes dem SWR.

Infizierte und Kontaktpersonen müssten damit rechnen, dass sie erst mit deutlicher Verzögerung einen Anruf vom Gesundheitsamt bekämen, der die behördliche Quarantäne anordnet, teilte das Landratsamt des Enzkreises mit. Daher sollten sich Betroffene schon vorher in Quarantäne begeben. Haushaltsangehörige von Infizierten müssen nur in Quarantäne, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Wegen des massiven Anstiegs bei den Corona-Infektionen in Pforzheim und dem Enzkreis kann das zuständige Gesundheitsamt neue Fälle nicht mehr am selben Tag kontaktieren.

Pforzheim hat landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz

Das Landesgesundheitsamt gab die Sieben-Tage-Inzidenz für Pforzheim am Donnerstagabend mit 364,2 an. Das ist mit Abstand die höchste in Baden-Württemberg. Auch im Enzkreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 249,3 deutlich über dem Landesschnitt von 171,1.