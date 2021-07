per Mail teilen

Der Corona-Ausbruch in einer Karlsruher Diskothek mit bisher vierzehn Infizierten wurde auch durch eine Reiserückkehrerin ausgelöst. Der Karlsruher Oberbürgermeister Mentrup appelliert deshalb eindringlich an Reiserückkehrer.

Jede einzelne Corona-Infektion könne gravierende Folgen für die Stadt und die gesamte Coronasituation haben, so Frank Mentrup (SPD). Reiserückkehrer sollten sich auch Tage nach ihrer Rückkehr noch auf das Coronavirus testen lassen. Nach einer Feier im Nachtclub "Topsy" in der Karlsruher Innenstadt wurden inzwischen vierzehn Partygäste positiv auf das Corona-Virus getestet. Auch bei weiteren Kontaktpersonen sei das Virus inzwischen nachgewiesen worden, so der der Leiter des Karlsruher Gesundheitsamts Peter Friebel.

Reiserückkehrerin aus Mallorca löst Ausbruch mit aus

Die Ansteckungen bei der Party vergangenen Freitag seien auf zwei einzelne Personen zurückzuführen, so das Gesundheitsamt. Eine der beiden ist demnach eine Reiserückkehrerin aus Mallorca, so Karlsruhes Oberbürgermeister Mentrup. Ein negatives Testergebnis bei der Einreise nach Deutschland wurde offenbar nicht überprüft. Mentrup appelliert an die Karlsruher Bevölkerung, auch die niedrigen Infektionszahlen nicht zum Anlass für sorgloses Verhalten zu nehmen. Außerdem fordert er die konsequente Überprüfung von Tests bei Rückkehrern aus dem Ausland.

Kontaktnachverfolgung läuft noch

Aktuell läuft die Kontaktnachverfolgung bei rund 120 weiteren Besuchern der Diskothek. Bisher seien etwa 60 Prozent der Leute erreicht worden. Sie müssen sich nun in Quarantäne begeben, sollten sie noch nicht vollständig geimpft sein. Alle 120 Personen zu erreichen könne aber schwierig werden, weil möglicherweise nicht alle ihre Kontakte korrekt angegeben hätten, so ein Sprecher des Landratsamts Karlsruhe. Der Ausbruch trägt zur aktuellen Inzidenz von 13,5 in Karlsruhe bei. Alle weiteren Corona-Ansteckungen in der Stadt seien derzeit Einzelfälle.

Appell sich zu Impfen

Auch in Karlsruhe lasse das Interesse an Corona-Schutzimpfungen merklich nach, so Mentrup. Eine Impfung verhindere zwar nicht, dass es auch weiter Infektionen geben wird, aber es verlangsame den Prozess. Auch der Leiter des Karlsruher Gesundheitsamts appelliert erneut daran, sich impfen zu lassen, um den Konsequenzen einer Corona-Infektion vorzubeugen und andere zu schützen.