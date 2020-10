In einem Seniorenheim in Marxzell (Kreis Karlsruhe) haben sich 28 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Wie das Landratsamt Karlsruhe mitteilte, ist bereits ein Bewohner im Zusammenhang mit Covid 19 verstorben.

18 Bewohner und zehn Mitarbeiter seien positiv auf das Corona-Virus getestet worden, so das Landratsamt in einer Mitteilung. Jetzt würden alle weiteren Bewohner und Mitarbeiter getestet. Das Infektionsgeschehen beschränke sich bisher auf einen Wohnbereich, in dem 20 Seniorinnen und Senioren leben. Hinweise, dass sich die Infektion weiter in dem Heim verbreitet, gebe es bislang nicht. Es müsse aber mit weiteren schweren Krankheitsverläufen gerechnet werden, so das Landratsamt.

Heimleitung verhängt Besuchsverbot

Die Versorgung der Bewohner sei sichergestellt, nachdem Mitarbeiter kurzfristig aus dem Urlaub geholt und Schichtpläne umgestellt wurden. Wie das Virus in das Pflegeheim gelangte, ist noch unklar.

„Da das Virus offensichtlich schon ein paar Tage im Haus zirkuliert, ist unklar, ob wir noch sicher eine Quelle identifizieren können.“ Ulrich Wagner, Gesundheitsamt im Landkreis Karlsruhe

Die Heimleitung hat in Absprache mit dem Gesundheitsamt ein Besuchsverbot verhängt. Insgesamt leben in dem Seniorenheim rund 100 Bewohner.