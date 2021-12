Rastatter Pflegeheim: Zwei Drittel einer Abteilung mit Corona infiziert

per Mail teilen

Bei dem Corona-Ausbruch in einem Rastatter Pflegeheim gibt es aktuell noch keine Entspannung. Wie ein Sprecher des Landkreises am Dienstag mitteilte, musste eine weitere Person ins Krankenhaus verlegt werden.

Demnach befinden sich jetzt laut Landratsamt sechs Bewohner im Krankenhaus, eine Person ist zwischenzeitlich an oder mit Covid-19 verstorben. Ob es sich bei den Infektionen um die Omikron-Variante handelt, ist bislang nicht bekannt. Nach aktuellem Stand sind 25 Bewohnerinnen und Bewohner und acht Angestellte mit Corona infiziert. Weitere Testergebnisse stehen noch aus, so Sébastien Oser vom Krisenstab des Landratsamts Rastatt. Insgesamt leben in der betroffenen Abteilung des Heims 33 Menschen.

Kritische Lage am Wochenende

Das Gesundheitsamt stellte am Wochenende - entgegen anderslautender Aussagen des Trägers - eine mangelhafte Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner fest, da zu viele Bedienstete vom Infektionsgeschehen betroffen sind. Der Träger konnte zwischenzeitlich keine zusätzlichen Pflegekräfte mobilisieren, sodass das Landratsamt das Technische Hilfswerk (THW) anforderte. Aufgrund der Personalnot mussten demnach in den vergangenen Tagen in Absprache mit dem Gesundheitsamt sogar infizierte Pfleger mit infizierten Bewohnern weiterarbeiten.

THW unterstützt Pflegekräfte

Das THW ist seit Montag vor Ort und unterstützt das Personal. Pflegerische Tätigkeiten sind davon ausgenommen. Dieser Einsatz ist derzeit bis Ende dieser Woche geplant. Das Landratsamt und die Stadt Rastatt stehen im engen Austausch mit dem Krisenstab. Auch die Unterstützung seitens der Bundeswehr steht im Bedarfsfall im Raum, sollte der Träger keine weiteren Pflegekräfte zur Verfügung stellen können. Zusammen mit der Stadt wurde eine Notbetreuung eingerichtet.

"Bitte nutzen Sie die Impfangebote des Landkreises insbesondere für Auffrischimpfungen, um sich bestmöglich vor schweren Krankheitsverläufen im Falle einer Infektion zu schützen."

"Impfquote überraschend niedrig"

Angaben des Landratsamts zufolge ist die Impfquote in dem betroffenen Haus überraschend niedrig. Nur ein Mensch sei demnach bislang geboostert. Details sind nicht bekannt. Es wurden dem Träger daher nochmals kurzfristige Impfangebote über die mobilen Impfteams des Landkreises Rastatt für die nicht betroffenen Pflegebereiche angeboten. Das Landratsamt geht davon aus, dass die Spitze des Infektionsgeschehens in dem Pflegeheim noch nicht erreicht ist und rechnet mit weiteren Infektionen in den kommenden Tagen.