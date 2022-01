60 Infizierte: Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Iffezheim

In Iffezheim (Kreis Rastatt) hat es in einem Seniorenheim einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. 35 Bewohner und 25 Mitarbeiter sind infiziert. Viele sind nicht vollständig geimpft.

Vier Bewohner des Iffezheimer Pflegeheims "Haus Edelberg" mussten wegen der Corona-Infektion ins Krankenhaus. Ein 81-jähriger Mann ist bereits gestorben, heißt es vom Rastatter Landratsamt.

Viele Mitarbeiter waren nicht geimpft

Von den infizierten Mitarbeitern waren elf, also fast die Hälfte, nicht geimpft. Fünf von ihnen sind dreifach geimpft. Bei den Bewohnern ist die Impfquote höher, 66 Prozent aller Bewohner des Pflegeheims sind dreifach geimpft. Jeder zehnte ist ungeimpft. Insgesamt wohnen in dem Heim derzeit 69 Menschen.

Wegen des hohen Personalausfalls hat das Landratsamt die Bundeswehr zur Unterstützung angefragt. Bis die Soldaten da sind, will das Deutsche Rote Kreuz einspringen.

Das Gesundheitsamt hat ein Besuchsverbot erlassen. Der Betreiber hat außerdem einem freiwilligen Aufnahmestopp zugestimmt.

Weitere Corona-Ausbrüche in Rastatt und Gaggenau

Kurz nach Weihnachten kam es bereits in einem Rastatter Pflegeheim zu einem großen Corona-Ausbruch. Bis heute sind dort an den Folgen der Infektion 13 Menschen gestorben. Auch in Gaggenau (Kreis Rastatt) gab es einen größeren Ausbruch.

Erst diese Woche hat sich der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) vor dem Sozialausschuss des Landtags in einer Sondersitzung zu den Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen geäußert. Lucha sagte dort, er rechne mit weiteren Corona-Toten in Pflegeheimen im Land und mahnte erneut eine allgemeine Impfpflicht an.