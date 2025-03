Es war ein Paukenschlag: Nach zwei Amtsperioden als OB von Bruchsal will Cornelia Petzold-Schick aufhören. Sie werde im Juli nicht mehr antreten, erklärte sie am Donnerstag.

Die Bruchsaler Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick will nicht mehr für eine dritte Amtszeit kandidieren. Nach 16 Jahren im Amt waren viele Beobachter davon ausgegangen, dass sie für eine dritte Amtszeit als Oberbürgermeisterin zur Verfügung stehen würde.

Entscheidung von OB Petzold-Schick kam überraschend

Die Entscheidung der 60-jährigen Kommunalpolitikerin kam überraschend. Noch bis vor kurzem sei sie selbst davon ausgegangen, dass sie weitermachen werde, erklärte die Oberbürgermeisterin bei der Bekanntgabe ihrer Entscheidung. Vor allem gesundheitliche Gründen hätten sie letztlich zu diesem Entschluss gebracht, in Zukunft kürzertreten zu wollen.

Als Oberbürgermeisterin habe sie die vergangenen 16 Jahre viel erreicht und jeden Tag 180 Prozent gegeben. Dazu werde sie in Zukunft wohl nicht mehr in der Lage sein, erklärte Petzold-Schick. Bruchsal verdiene einen Oberbürgermeister, der mit vollem Engagement bei der Sache sei. Deshalb wolle sie den Platz für neue Kandidaten frei machen.

Entscheidung sei der OB von Bruchsal sehr schwergefallen

Die Grüne Kommunalpolitikerin scheidet nach eigenen Angaben schweren Herzens. Der Schritt sie ihr nicht leicht gefallen, betonte die Oberbürgermeisterin. Sie hätte die Geschicke der Stadt gerne weiter mitgestaltet, betonte Petzold-Schick in einer emotionalen und persönlichen Erklärung. Noch Anfang Februar hatte die Kommunalpolitikerin am Rande der Fastnachtskampagne erklärt, sie wolle die kommenden acht Jahre weiter machen. Ein gesundheitliches Ereignis in der Weihnachtszeit habe sie aber zum Nachdenken gebracht. Cornelia Petzold-Schick wird bis Ende September als Oberbürgermeisterin in Bruchsal im Amt sein. Die Neuwahlen finden in Bruchsal am 13. Juli statt.