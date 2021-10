Sonderzug "Connecting Europe Express" im Bahnhof

Der Sonderzug "Connecting Europe Express" macht am Dienstagnachmittag einen Zwischenstopp in Karlsruhe. Neben einer Flaggenübergabe und Informationsständen kann während des Aufenthalts im Hauptbahnhof eine Ausstellung an Bord besichtigt werden. Das Projekt wird von der Europäischen Kommission im Rahmen des europäischen Jahres der Schiene durchgeführt, um die Nutzung des Bahnverkehrs zu fördern. Der Zug ist seit dem 2. September unterwegs. Die Fahrt durch Europa und mehr als 100 Städte endet am 7. Oktober in Paris.