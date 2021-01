Nach der Evakuierung des Pforzheimer CongressCentrum am Samstagabend ist der Hintergrund der Bombendrohung noch unklar. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ging der anonyme Anruf bei einer Polizei-Dienststelle außerhalb Pforzheims ein.

Die Person teilte mit, sie habe mitbekommen, dass bei einem Konzert im CongressCentrum eine Bombe hochgehen soll. Mehr als 400 Menschen mussten das Gebäude verlassen. Eigentlich hätte der italienische Sänger Tony Colombo auftreten sollen.

Polizei: "Kein Zusammenhang mit Drohung gegen Schule"

Inzwischen habe man bereits Erkenntnisse, die man aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht bekannt geben wolle, so die Polizei am Montag. Sie hält einen Zusammenhang mit der Bombendrohung an einer Schule in Pforzheim für ausgeschlossen.

Am Samstagabend musste das CongressCentrum wegen einer Bombendrohung evakuiert werden Einsatz-Report24

Die Grund- und Werkrealschule in Pforzheim war am Donnerstag wegen einer anonymen Drohung geräumt worden. 70 Menschen mussten die Gebäude verlassen. Die Polizei durchsuchte die Schule mit einem Spürhund, fand aber auch hier nichts Verdächtiges.