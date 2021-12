Lichtspiel an der Klosterruine Bad Herrenalb

Die Klosterruine in Bad Herrenalb erstrahlt zurzeit in diversen Farbtönen. Bei dem einzigartigen Lichtschauspiel können Passanten die Farben sogar selbst bestimmen.

Das Eingangstor in blau, die Mauern pink und die Wunderkiefer an der Rückwand in gelb: Die Klosterruine in Bad Herrenalb leuchtet aktuell in allen möglichen Farben. Über 60 Leuchtstrahler hat das Projektteam "Color the World" rund um das alte Gemäuer angebracht. 553 LEDs sorgen für einzigartige Lichtkombinationen.

Kunst und Kultur in Coronazeiten

Mit der Aktion soll den Bad Herrenalbern auch in Conronazeiten Kunst und Kultur geboten werden. Und die Farbenpracht zieht viele Schaulustige an, gerade in Zeiten, in denen Weihnachtsmärkte abgesagt werden müssen. Doch die Besucher und Besucherinnen können das Lichtspiel nicht nur bewundern, sondern sich selbst eigene Farben wünschen.

Per Handy kann man auf der Website von "Color the World" alles zwischen gelb und schwarz auswählen. Wenige Sekunden später leuchten dann einige Strahler in der gewünschten Farbe auf und setzen die Klosterruine in das selbst gewählte Licht. Am beliebtesten ist im Moment rot. Die Farbe der Vorweihnachtszeit wurde bereits knapp 500 Mal gewünscht.

Hinter dem Projekt steckt aber noch mehr, denn die Farbwünsche der Menschen werden nicht einfach wild ausgespielt. Ein Computermodell berechnet im Hintergrund, welche Kombinationen zueinander passen könnten und mischt die Farben dementsprechend. So erstrahlt die Ruine immer wieder in einer neuen Farbpracht. Noch bis zum 6. Januar kann sich jeder und jede zwischen 18 und 22 Uhr eine Farbe wünschen.