Der Designer Luigi Colani ist am Samstagmorgen auf dem Karlsruher Hauptfriedhof beigesetzt worden - in einem vom ihm selbst entworfenen Sarg.

Zahlreiche Gäste kamen zur Beerdigung von Luigi Colani auf den Hauptfriedhof der Fächerstadt, darunter auch Schüler des Altmeisters des Designs. Colani war am 16. September im Alter von 91 Jahren in Karlsruhe einer schweren Krankheit erlegen. Er wurde in einem von ihm entworfenen Sarg beigesetzt.

Colanis Markenzeichen waren runde und aerodynamische Formen

Colani lebte bis zu seinem Tod in Karlsruhe. Er hatte er seit den 1950er Jahren Autos, später auch Möbel, Flugzeuge und kleinere Elektronikprodukte entworfen. Zu seinem Markenzeichen wurden vor allem runde und aerodynamische Formen.

Nach eigenen Angaben hat der Künstler mehr als 4.000 Entwürfe erstellt, nicht alle konnte er auch umsetzen. Auch bekannte Museen wie beispielsweise das Centre Pompidou in Paris oder das Museum of Modern Art in New York zeigten seine Werke.