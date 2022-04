Coca-Cola baut Standort aus

Der Getränkehersteller Coca-Cola hat seinen Standort in Karlsruhe ausgebaut und eine neue Produktionsanlage in Betrieb genommen. Das Werk ist einer von drei Standorten in Baden-Württemberg. 15 Millionen Euro wurden in neue Hallen und Fertigungsanlagen investiert. Außerdem wurden sechs neue Lkw-Laderampen eingerichtet und die Kapazität der Wasserversorgung für die neue Anlage verdoppelt. Durch die Investition entstehen im Werk in Karlsruhe-Neureut 60 neue Arbeitsplätze. Bis zu 120.000 Dosen und 36.000 Flaschen können jetzt stündlich abgefüllt und verpackt werden. Die Erweiterung sei ein klares Bekenntnis für den Standort und für die Arbeitsplätze, so die Werksleitung in Karlsruhe. Das Werk in Neureut besteht seit 40 Jahren. Coca-Cola produziert im Land außerdem in Mannheim und in Deizisau.