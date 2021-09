Bürger beseitigen Müll beim "World Clean Up Day"

In der Region beteiligen sich am Samstag zahlreiche Helfer bei der Aufräumaktion "World Clean Up Day". Dabei sollen Straßen, Parks, Wälder und Flüsse gemeinsam gesäubert und von Müll befreit werden. In der Stadt Karlsruhe findet der World Clean Up Day von 12 bis 16 Uhr statt. Auch in Durlach, Eggenstein-Leopoldshafen, Pforzheim und Bruchsal wollen sich Freiwillige an der Aktion beteiligen. Der "World Clean Up Day" gilt als eine der größten Bewegungen im Kampf gegen Umweltverschmutzung. Weltweit gehen in diesem Jahr zahlreiche Menschen aus 150 Ländern auf die Straßen, um sie von Müll zu befreien.