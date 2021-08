Auch im Nordschwarzwald beteiligen sich Kommunen an der Schwarzwald Putzete, den sogenannten Clean-Up-Days. Die Aktion läuft bis Sonntag. Clean-Up funktioniert denkbar einfach: Jeder, der mitmachen möchte, kann sich an einer Abholstation Zange und Müllbeutel besorgen und einzeln oder als Team eine Route säubern, die im Internet hinterlegt wird. In der Region gibt es Ausgabestellen unter anderem auf dem Dobel, auf dem Kaltenbronn und in Bad Liebenzell. Hinter der Aktion stehen kommerzielle Firmen, die Schwarzwald Touristik Gesellschaft ist Mitorganisator und hat die Schirmherrschaft übernommen. Für den Müll gibt es zentrale Sammelstellen, etwa in Enzklösterle oder in Bad-Teinach/Zavelstein.