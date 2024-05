Das von der Schließung bedrohte City-Kaufhaus in Gaggenau kann voraussichtlich als Genossenschaft weiterbetrieben werden. Mehr als 3.000 Bürgerinnen und Bürger wollen Anteile zeichnen.

Das von der Schließung bedrohte traditionsreiche City Kaufhaus in Gaggenau (Landkreis Rastatt) kann voraussichtlich als Genossenschaft weiterbetrieben werden. Laut Stadtverwaltung haben sich zum Stichtag am Freitag mehr als 3.000 Menschen gemeldet, die sich finanziell am Kaufhausbetrieb beteiligen wollen.

Großes Interesse an Weiterbetrieb von City Kaufhaus Gaggenau

Mit 3.000 Anteilen von je 250 Euro wäre das für die Genossenschaft notwendige Mindestkapital von 750.000 Euro erreicht. Es handelt sich allerdings bislang nur um Unterstützungserklärungen, betonte eine Sprecherin der Stadt Gaggenau am Freitag. In den kommenden vier bis fünf Wochen soll das Geld dann tatsächlich einbezahlt werden. Man hoffe sehr, dass das Interesse an den Anteilen auch weiterhin groß bleibt und auf diese Weise sogar mehr als die Mindestsumme zusammenkommt.

Das City Kaufhaus in Gaggenau soll ab dem 1. Januar 2025 als Genossenschaft weiterbetrieben werden Pressestelle Stadt Gaggenau

Idee für Genossenschaft entstand im Gespräch mit Beschäftigten

Das City Kaufhaus sollte ursprünglich Ende des Jahres geschlossen werden, weil sich die bisherigen Geschäftsführer nach 23 Jahren zurückziehen. In Gesprächen mit den Beschäftigten entstand die Idee, das Haus genossenschaftlich weiterzuführen. Für die Innenstadt und die umliegenden Geschäfte sei es wichtig, dass es weiterhin einen Frequenzbringer am Marktplatz gibt, sagte Oberbürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) und führte entsprechende Gespräche mit den Betreibern und den Eigentümern der Immobilie.

Mir wurde in den Gesprächen deutlich, wie verbunden sich die Gaggenauer und die Belegschaft mit dem Kaufhaus fühlen.

Genossenschaft sollen Warenbestand von City Kaufhaus übernehmen

Der Betrag von 750.000 Euro soll das Eigenkapital der Genossenschaft bilden. Sie soll den Warenbestand im Kaufhaus übernehmen. Dafür wird laut Stadt mindestens diese Summe benötigt. Geplant ist ein nahtloser Übergang des Kaufhausbetriebs Ende des Jahres. Sollte dies aus zeitlichen Gründen nicht machbar sein, hätten sich die derzeitigen Geschäftsführer bereit erklärt, den Betrieb für die nötige Übergangszeit weiterzuführen, so die Stadt weiter.

Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger ist groß. Die Zahl der Unterstützungserklärungen stieg in den zurückliegenden Wochen stetig an. Mit über 3.000 ist nun eine wichtige Hürde für das Projekt überschritten. In der kommenden Woche will die Stadt die Ausgestaltung des Projekts mit Vertretern des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands weiter besprechen und über Einzelheiten informieren.