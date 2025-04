per Mail teilen

Die Zukunft des City-Kaufhauses in Gaggenau ist weiter ungewiss. Seit rund einem Monat wird ein Investor gesucht, bisher ohne konkretes Ergebnis. Die Verantwortlichen bleiben aber zuversichtlich.

Vor etwa einem Monat wurde bekannt, dass sich die Eigentümer des City-Kaufhaus-Gebäudes in Gaggenau (Kreis Rastatt) überraschend entschlossen haben, das Haus zu verkaufen. Seitdem wird ein Investor für die Immobilie gesucht, bisher ohne konkretes Ergebnis. Ende Februar hatte sich die Stadt eine Frist von etwa zwei Monaten für die Suche gesetzt.

Gespräche mit möglichen Investoren

Eine Sprecherin der Stadt Gaggenau sagte gegenüber dem SWR, man sei derzeit in Gesprächen mit potentiellen Investoren. Man sei weiterhin zuversichtlich, eine Lösung zu finden. Gelingt dies nicht, soll die Immobilie einem Makler übergeben werden. Das City-Kaufhaus wird für einen nicht näher bezifferten siebenstelligen Euro-Betrag zum Kauf angeboten.

Stadt Gaggenau: Ohne Investor ist das Genossenschaftsprojekt gescheitert

Eigentlich sollte eine neu gegründete Genossenschaft aus fast 2.000 Personen das Kaufhaus in der Fußgängerzone noch in diesem Jahr weiter betreiben. Findet sich nun kein Investor, der bereit ist, die Immobilie zu kaufen und an die Genossenschaft zu vermieten, steht das Projekt vor dem Aus.

Nötige Investitionen Grund für den Verkauf

Für die rund 2000 Mitglieder der Genossenschaft war die Nachricht ein Schock. Als Grund für den nun geplanten Verkauf gaben die Eigentümer an, die anstehenden Sanierungsarbeiten am Gebäude nicht bezahlen zu können. Als die Nachricht vor etwa einem Monat bekannt wurde, hieß es von den Verantwortlichen: "Wir lassen uns jetzt nicht unterkriegen.