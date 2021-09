per Mail teilen

In Baden-Baden ist am frühen Nachmittag eine City-Bahn umgekippt und in einen Graben gefallen. Wie die Polizei mitteilte wurde der Fahrer der Touristenbahn bei dem Unfall schwer, ein Fahrgast leicht verletzt. Offenbar hatte die Bahn zuvor Gewichte verloren und war deshalb umgekippt.