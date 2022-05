Christian Stalf gewinnt Bürgermeisterwahl

Der parteilose Christian Stalf ist neuer Bürgermeister in Waldbronn (Landkreis Karlsruhe). Mit 51,2 Prozent lag er im zweiten Wahlgang am Sonntag knapp vor seinem Herausforderer von der SPD, Sebastian Haag. Von den gut 10.600 Wahlberechtigten in Waldbronn gingen nur 52,5 Prozent zur Wahl. Christian Stalf löst den ebenfalls parteilosen Bürgermeister Franz Masino ab, der im Januar nach 13 Jahren im Amt seinen Rückzug angekündigt hatte. Beim ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte keiner der damals sechs Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Am Sonntag traten dann nur noch die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen an.